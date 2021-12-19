Dev kuklalar, ışıklı şovlar hepsi bu festivalde

Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, tüm hızıyla sürüyor.

Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye'den 18 ekibin her gün yeni bir performans sergilediği festivalde, kukla ve gölge sanatının duayenleri de sanatseverlere bilgi ve birikimleriyle yeni ufuklar açıyor. Bursa'nın kültür merkezleri, festivalin dördüncü gününde yine kukla ve gölge sanatının farklı etkinleriyle renklendi.

Kukla ve gölge sanatının güldüren ve eğlendiren tarafının yanı sıra akademik gelişiminin de masaya yatırıldığı festivalde, atölye çalışmaları kukla ve gölge sanatının geleceğine adeta ışık tutuluyor. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki ‘Hacivat ile Karagöz'ün Dramatik Metinlerdeki Evrimi' atölyesinde katılımcılar, Şebnem Telci Dereli ile tarih boyunca karşımıza çıkan Hacivat ve Karagözleri anlamaya çalıştı. Karagöz Müzesi'nde ise Karagöz Sanatçısı Şinasi Çelikkol, Bursa Karagöz Müzesi'nin ve Bursa Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin hikâyesini sanatseverlerle paylaştı.

Festivalin dördüncü gününde misafir ekiplerden Rusya Nikoli Zykov Tiyatrosu, “Işıklı Kuklalar” gösterisi ile kukla sanatına inovatif bir bakış açısı getirirken, çocukları da oldukça mutlu etti. Yenilikçi ışıklı nesnelerle, objeler içeren komik ve beklentilerin üzerinde bir sözsüz kukla gösterisi sergileyen Nikolai Zykov Tiyatrosu'nun, sıradışı ve benzersiz ışık kuklaları boyutlarıyla da izleyicileri şaşırttı. Günün bir diğer ilgi çeken oyunu ise “Kırmızı Duvar” oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin sergilediği oyunda çocuklar gülüp eğlendi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Milli Merkezi ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) desteği ile düzenlenen festivalin dördüncü gününün sonunda BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, gösterilerini sergileyen sanatçı ve atölye liderlerine teşekkür plaketi sundu.