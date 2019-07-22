Dev maratona renkli final

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi spor turizminde marka etkinleri kente kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Uludağ'ın zirvesinde gerçekleştirilen Ultra Maraton (Uludağ Trail 2019) iki gün süren nefes kesen mücadelelerin ardından sona erdi. 100, 66, 30 ve 13 kilometrelik etaplardan oluşan maratonda koşucular Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, 2. Oteller bölgesi, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan'ı geçerek bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü.1000'e yakın yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen maratonun ödül töreni de yine zirvede gerçekleştirildi. Dev maratonun en uzun parkurunda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa'yı spor turizminde öne çıkarmak adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi. Katılımcı sporculara Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamlarını ileten Bayhan, Uludağ'ın yanı sıra kentin dört bir yanında gerçekleştirecekleri sportif faaliyetlerle sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum adına sporu tabana yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Bursa'yı sporda marka kent haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Bayhan, 1'i genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde düzenlenen maratona katılan tüm sporculara teşekkür etti. Törende Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız ise 66 kilometrelik parkurda dereceye giren erkek sporculara ödüllerini takdim etti.

Türk sporcular damgasını vurdu

Uzun soluklu yarışın kadınlar 13 kilometre genel klasmanında Aysel Aydın birinciliği elde ederken erkeklerde Önder Karakulak ipi göğüsledi. 30 kilometrelik parkurda ise kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde ise Ahmet Bayram birincilik kürsüsüne çıktı. 66 kilometrenin genel klasmanın kadınlar kategorisinde Virginie Arslan, erkeklerde ise Mahmut Yavuz bitiş çizgisini gören ilk sporcular oldu. Maratonun en uzun parkuru 100 kilometrelik genel klasman etabı ise nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kadınlarda İrem Sönmez 21:53:51 derecesi ile etap birincisi, Deniz Çiçek ikinciliği elde etti. Aynı etabın erkekler kategorisinde ise Kemal Kukul 12:21:48 derecesi ile birinci, Cevdet Alyilmaz ikinci, Vincent Hidden ise üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Üç gün boyunca devam eden organizasyonda ITRA (International Trail Running Association) tarafından onaylanan yarış parkurlarını başarıyla tamamlayan koşucular her bir parkur için belirlenen uluslararası puanların da sahibi oldular.