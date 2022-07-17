Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Mahallesi'nde inşa edilecek 100 bin metrekarelik Soğanlı Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Bursa için cazibe merkezi olacak millet bahçesinde çok amaçlı etkinlik alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, tematik bahçeler, açık hava sergi alanları çocuk oyun alanı, spor sahaları ve millet kıraathanesi gibi sosyal alanlar yer alacak.

Osmangazi Belediyesi, inşaat çalışmalarının startını verdiği Soğanlı Millet Bahçesi ile sadece Osmangazi'ye değil, tüm Bursa'ya en özgün yeşil alanlarından birini sunmaya hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşa edilecek Soğanlı Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan millet bahçeleri projesinin en güzel örneklerinden biri olacak olan Soğanlı Millet Bahçesi, toplam 100 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek. İçerisinde çok amaçlı etkinlik alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, meyve bahçeleri, ses ve koku bahçeleri, tematik bahçeler, piknik alanları, performans alanları, açık hava sergi alanları, koruluk ve çim alanlar, çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanları, açık otopark alanları, kondisyon sahası, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ve millet kıraathanesinin yer alacağı Soğanlı Millet Bahçesi, yeşiliyle ve sosyal donatıları ile Bursa için cazibe merkezi olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Millet Bahçesi'nin şantiye alanını ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Soğanlı Mahallesi, Osmangazi'nin yeni gelişim bölgesi. Burada kentsel dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek projelerden bir tanesini hayata geçirdik. Bölgede, bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında 100 bin metrekarelik alanda TOKİ işbirliğinde Millet Bahçesi projesi için de çalışmalarımızı başlattık. Osmangazi Belediyesi olarak bu bölgeyi kamulaştırmalar sonucunda elde ettik. Dev proje, yeşil ve sosyal donatılarının yanı sıra kültürel ve sportif alanları ile de Osmangazi'ye değer katacak. Bursa'nın yeşiline yeşil katacak olan proje, kentin merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dev projemizi 2023 yılının ilk aylarında hizmete sunmuş olacağız. Osmangazi'ye ve Bursamıza Soğanlı Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.