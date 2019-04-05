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Dev Osmanlı ekmeği yok satıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde fuarda görücüye çıkan dev Osmanlı ekmekleri görenleri şaşırtıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde fuarda görücüye çıkan dev Osmanlı ekmekleri görenleri şaşırtıyor.


Her yıl Mudanya'da sahil kenarında kurulan yöresel lezzetler fuarına bu yıl devasa boyutlardaki Osmanlı ekmekleri damga vurdu. 20 kiloya kadar çıkan dev ekmekler herkesi şaşırttı. Taş fırında pişirilen ekmekler tartılarak kilo ile satılıyor.


Osmanlı ekmeği standı sahibi Osman Yazar, taş fırında pişen dev ekmeklere olan talebin çok fazla olduğunu ifade ederek, “Taş fırında pişirilen ekmeklerimiz 20 kiloya kadar çıkıyor. Ekmeği tartarak kilo ile satıyoruz. Kilosu 10 liradan alıcı buluyor. 'Bize fazla gelir' diyenlere kaç kilo istiyorsa tartıp satarak bu lezzeti tatmalarını sağlıyoruz. Buzdolabının dondurucu bölümünde 5 aya kadar, altta ise 2 aya kadar saklanabiliyor. Uzun süre dayanması bizim avantajımız” diye konuştu.


Ayrıca stantta en küçüğü 8 kiloluk balina denilen tam buğday Osmanlı okkalı ekmeğinin yanı sıra birer kiloluk köy ve mısır ekmeği de bulunuyor.

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