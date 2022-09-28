Dev tesiste geri sayım

Kültür Merkezi, ek hizmet binası, spor salonu ve açık spor tesisleri olmak üzere dört aşamada yürütülen çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaşırken, inşaatın mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan atıl vaziyette terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti.

Kültür Merkezi, ek hizmet binası, spor salonu ve açık spor tesisleri olmak üzere dört aşamada yürütülen çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı. Kültür merkezinde tüm çatı ve cephe kaplama imalatları tamamlanırken, iç mekanlarda salonların tribün ve duvar kaplama imalatları, ısıtma -soğutma, havalandırma kanal ve boru işleri, yangın tesisatları, elektrik kablo çekim işleri devam ediyor. Ek hizmet binasında da çatı ve cephe kaplama ile duvar imalatları, iç mekanlarda ısıtma-soğutma, havalandırma kanal ve boru işleri, yangın tesisatları, elektrik kablo çekim işleri ile duvar boya işleri, seramik zemin kaplama ve mobilya ofis bölme duvar imalatları tamamlandı. Spor salonunda da kaba inşaat ve ince işçilikler tamamlanırken, açık alanda da basketbol ve voleybol sahaları hazırlandı. Otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bünyesinde eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını barındıran tesisin tam bir yaşam merkezi olacağını söyledi. İlçe halkına 7/24 hizmet edecek bir mekan hazırlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, etkinlik merkezleriyle, kültür merkezleriyle, belediyenin irtibat ofisleriyle, yine konferans salonlarıyla muazzam, büyük şehirlerde bile az bulunur tesislerden bir tanesi burada hayat buluyor. Çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Gerçekten bittiğinde tam bir yaşam merkezi olacak. Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm Mustafakemalpaşalıların yoğun bir şekilde istifade edeceği yerlerden bir tanesi olacak" dedi.