Dev tesiste sona gelindi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa ilçesine kazandıracağı Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri, açılış için gün sayıyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği tesislerin, Mart ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede, çalışmalar sona geldi. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti.

Kültür Merkezi, ek hizmet binası, spor salonu ve açık spor tesisleri olmak üzere dört aşamada yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Kültür merkezinde tüm çatı ve cephe kaplama imalatları, iç mekanlarda salonların tribün ve duvar kaplama imalatları, ısıtma-soğutma, havalandırma kanal ve boru işleri, yangın tesisatları, elektrik kablo çekim işleri tamamlandı. Ek hizmet binasında işlemler son aşamaya gelirken, spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları da hazırlandı. Otopark ve çevre düzenlemesi çalışmaları bitmek üzere olan tesislerin, Mart ayı içerisinde açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bünyesinde eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını barındıran tesisin tam bir yaşam merkezi olacağını söyledi. İlçe halkına 7/24 hizmet edecek bir mekan hazırlandığını dile getiren Başkan Aktaş, büyük şehirlerde bile az rastlanır tesislerden bir tanesinin Mustafakemalpaşa'da hayat bulduğunu dile getirdi.