Deveci armudu dünya masasında

Bursa'nın Gürsu ilçesinde “5. Deveci Armudu Şenliği” çerçevesinde düzenlenen “Uluslararası Tarım Paneli”nde uzmanlar ve üreticiler bir araya geldi.

Gürsu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gürsu Odası, Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Southern Unıversıty iş birliğiyle düzenlenen panelde, üretimden tüketime bütün safhalarıyla deveci armudu masaya yatırıldı. “ABD'de Tarım”, “Kooperatif ve Çiftçi Birliklerinin Kurulması”, “Hasat Depolama ve Coğrafi İşâretleme” konularında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin adıyla bütünleşen ve bir dünya markası olan deveci armudumuzu tanıtmak, üreticilerimizin meselelerine çare bulmak için her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Panelin faydalı olmasını diliyorum. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“5. Deveci Armudu Şenliği” kapsamında 1 Aralık Cumartesi günü Gürsu Kapalı Pazarı'nda kurulacak stantlarda deveci armudunun tanıtımı ve satışı yapılacak.