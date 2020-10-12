Deveci Armudu'nda hasat bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım A.Ş. aracılığıyla katma değeri yüksek tarım ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırma çalışmaları kapsamında ahuhudu, yaban mersini ve siyah incirden sonra Bursa'nın bir diğer marka ürünü deveci armudunda da hasat sevinci yaşandı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin TARIM A.Ş. öncülüğünde geliştirdiği farklı projelerle Bursa'da üretilen katma değeri yüksek tarım ürünlerini dünya pazarları ile buluşturma çalışmaları sürürken, Bursa'nın coğrafi işaret tescil belgesi bulunan ürünlerinden deveci armudunda da hasat başladı. Deveci armudunun daha geniş pazarlara ulaşarak çiftçilere daha fazla gelir kazandırmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hasat etkinliği Gürsu Kumlukalan Kooperatifi önünde düzenlendi. Hasat başlangıç törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Emine Yavuz Gözgeç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ile üreticiler katıldı.

Pazarımız bütün dünya

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, sanayi şehri, ihracat ve üretim şehri olan Bursa'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Bursa'da üretilen katma değeri yüksek tarım ürünlerini dünyaya pazarlamanın derdi ve heyecanı içinde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun için tanıtım çok önemli. Bu konuda daha kat edeceğimiz çok ama çok mesafe var. Özellikle armudu yaş meyve olarak değil, endüstriyel ürün olarak, bazen kurutarak, bazen pasta ve benzeri ürünlerle harmanlayarak bu ürünü bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya pazarlamamız gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım A.Ş. şirketimizle birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Pandemi süreci nedeniyle yapamasak da uluslararası fuarlarda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Eğitimle, bilinçlenme ile kalite ve standartlara uygunluk anlamında verimi yükseltmeliyiz. Şunu kesinlikle unutmayalım bizim pazarımız sadece Bursa, Marmara Bölgesi veya Türkiye değil, bütün dünya bizim pazarımız” dedi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan da özellikle pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serildiğini söyledi. Yazgan, diğer ihracat kalemlerinde önemli bir düşüş yaşanırken, yüzde 25'lik bir artışla tarım sektörünün ülke ekonomisine büyük bir değer kattığını vurguladı. İnsanoğlunun birçok şeyden taviz verebilirken, beslenmekten asla vazgeçemeyeceğini bu nedenle de tarım sektörünün daha da önem kazandığını dile getiren Yazgan, çiftçiye verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise, tören alanında sergilenen ve armuttan yapılan cipsten, pasta ve tatlıya kadar farklı ürünleri hatırlatarak, bu inovatif ürünler nedeniyle Tarım A.Ş. ve Büyükşehir Belediyesi'ni kutladı.

Pandeminin başından itibaren 7/24 gece gündüz demeden ihracat ürünleri üzerinde çalıştıklarını belirten Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, tarım ve gıda ile ilgili AR-GE çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi'nin TARIM A.Ş., Jeotermal A.Ş. BESAŞ ile büyük destekler verdiğini hatırlatarak, destekleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Armudun birinci sınıfının hem yurt içinde hem de yurt dışında çok iyi şekilde tüketildiğini hatırlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, ikinci sınıf olarak tabir edilen özellikle yere düşen, ihracat veya iç piyasada tüketilemeyen yüzde 25'e yakın ürünü ülke ekonomisi kazandırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ise Gürsu'da tarımsal alanların yüzde 71'inin meyve ağaçlarıyla dolu olduğunu, bunun da yüzde 65'inin armut ağacı olduğunu hatırlatarak, armut üreticisine katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç de çiftçiye verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür edip, hasadın verimli geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından tören alanında sergilenen, armuttan yapılan farklı ürünleri inceleyip tadına bakan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra armut bahçesinde hasat etkinliğine katıldı.