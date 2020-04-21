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Devletin verdiği yardım parasını Milli Birlik kampanyasına bağışladı

Gemlik Yeniköy mahallesinde yaşayan bir kişi Gemlik kaymakamlığı tarafından kendisine gönderilen bin TL yardım parasını durumum şu anda iyi diyerek başka hak sahiplerine verilmek üzere devlete iade etti.


İhtiyaç Sahibi olarak belirlenen Yeniköy Mahallesinde ikamet eden 49 yaşındaki Sezgin Çolak'ı ziyaret eden muhtar Murat Baransel ve mahalle imamı, Gemlik kaymakamlığının yardım parası olan bin TL yi imza karşılığında teslim etti. Ancak Sezgin Çolak ise şu anda ekonomik olarak durumunun iyi olduğunu ve bu paraya ihtiyacı olan başka insanların bulunduğunu ifade ederek, parayı görevlilere iade etti. Çolak iade ettiği paranın biz bize yeteriz kampanyasına yatırılması için Muhtar Murat Baransel'den destek istedi. Baransel'de parayı kampanyaya yatırarak dekontu Çolak'a teslim etti.

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