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Devletin yardım için verdiği kömürleri satmaya kalktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen inegöl Kaymakamlığı kadından verilen odun ve kömürleri geri aldı.


Edinilen bilgiye göre; İnegöl'de ikamet eden Gülcan A. isimli kadın iddiaya göre İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'ndan yakacak yardımı olarak odun ve kömür aldı.


Gülcan A. aldığı yardımları kendisine ait sosyal medya hesabında yer alan bir grupta paylaşarak satışa çıkardı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer verdi. "Kaymakamın verdiği 43 torba kömür, 50 torba kalın meşe odunu satılıktır. 43 torba kömür 1200 TL, odunların her torbası 15 liradır"


Yapılan paylaşıma vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Konunun İnegöl Kaymakamlığı'na iletilmesinin ardından Kaymakam Şükrü Görücü hemen harekete geçti. Sosyal Yardım Vakfı'ndan görevliler verilen yardımları geri alırken, benzer konulara kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi.

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