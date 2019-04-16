“Devlet”te acı kayıp

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi hemşiresi Semra Yılmaz, görev yaptığı acil serviste kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yılmaz, mesai arkadaşları tarafından göz yaşları içinde ebediyete uğurlandı.

Mudanya Devlet Hastanesi bu sabah büyük bir acıya uyandı. Hastanenin sevilen sîmâlarından Semra Hemşire, sabahın erken saatlerinde evinde rahatsızlandı. Semra Yılmaz hemen görev yaptığı hastaneye getirildi. Aynı zamanda kendisinin de mesai yeri olan acil serviste uzun süren resüsitasyon çabaları sonuç vermedi. Hasta ve hastane çalışanlarının gönlünde büyük bir yere sahip olan Semra Yılmaz, geçirdi kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, acil serviste düzenlenen törenin ardından memleketi Artvin'e uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'ın da katıldığı cenaze töreni sırasında mesai arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Mesai arkadaşları haklarını helâl ederken, kendileri de arkadaşlarından helâllik istediler.