İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

“Devlet”te acı kayıp

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi hemşiresi Semra Yılmaz, görev yaptığı acil serviste kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi hemşiresi Semra Yılmaz, görev yaptığı acil serviste kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yılmaz, mesai arkadaşları tarafından göz yaşları içinde ebediyete uğurlandı.


Mudanya Devlet Hastanesi bu sabah büyük bir acıya uyandı. Hastanenin sevilen sîmâlarından Semra Hemşire, sabahın erken saatlerinde evinde rahatsızlandı. Semra Yılmaz hemen görev yaptığı hastaneye getirildi. Aynı zamanda kendisinin de mesai yeri olan acil serviste uzun süren resüsitasyon çabaları sonuç vermedi. Hasta ve hastane çalışanlarının gönlünde büyük bir yere sahip olan Semra Yılmaz, geçirdi kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, acil serviste düzenlenen törenin ardından memleketi Artvin'e uğurlandı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'ın da katıldığı cenaze töreni sırasında mesai arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Mesai arkadaşları haklarını helâl ederken, kendileri de arkadaşlarından helâllik istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.