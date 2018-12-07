Devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesi barbaros caddesi üzerinde bulunan ağaçlardan biri yola devrildi. O sırada kimsenin geçmemesi olası faciayı önledi

Edinilen bilgilere göre, Turgutalp mahallesi Barbaros caddesi üzerindeki ağaç, yola devrildi. Devrilen ağaç caddeyi ulaşıma kapattı. Olayı gören vatandaşlar durumu emniyete ve belediyeye bildirdi.

Trafik ekipleri, güvenlik alırken, belediye ekipleri olay yerine gelip devrilen ağacı kesip kamyonetle taşıdı. Ağacın devrildiği sırada kimsenin orada geçmemesi ise olası bir faciayı önlemiş oldu.