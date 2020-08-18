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Devrilen kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelene kazada, bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelene kazada, bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, Karalar yolunda meydana geldi. E.D. idaresindeki 16 BT 152 plakalı kamyonet Tokiler bölgesinden yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet yan yatarak yol kenarına devrildi. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı. Yan yatan kamyonet bir başka kamyona ip bağlanarak düzeltildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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