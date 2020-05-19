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Devrilen traktörde 2 kişi yaralandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Keltaş Mahallesi’nde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Keltaş Mahallesi'nde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, iftar sonrasında tarlaya giden Mustafa Çam ve Hakan Turgut tarladaki yonca balyalarını traktöre yükledi. Dönüşte bozuk yollarda traktörün de yüklü olması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Mustafa Çam, kontrolü sağlayamadı. Devrilen traktör ters dönerken, traktör sürücüsü Mustafa Çam ve Hakan Turgut yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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