Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü ve oğlu yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklenirken, sürücü ve oğlu yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Serkan A. (38) idaresindeki 48 VG 960 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 5 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü ile oğlu 7 yaşındaki Arda A. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ânı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.