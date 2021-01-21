Dezenfekte çalışmalarında durmak yok

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde gece gündüz demeden temizlik ve dezenfekten çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmalar doğrultusunda meydanlar, cadde ve sokakların yanı sıra kamu kurumu, cami, sağlık merkezi, park, otobüs durakları gibi topluma açık alanları düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de basınçlı suyla yıkandıktan sonra dezenfektanlarla ilaçlanıyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak, salgına karşı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm dünyayı olumsuz anlamda etkileyen bu hastalıkla mücadelede herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Ekiplerimiz salgının başından bu yana, sürekli olarak ilçe genelinde denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu salgından korunmanın yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Tüm vatandaşlarımızdan, alınan tedbir kararlarına hassasiyetle uymalarını rica ediyor, herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum" dedi.