Dijital belediyecilikte HAVELSAN'la işbirliği

Mayıs ayından itibaren yerli bir yazılım olan HAVELSAN Harmoni Nesnelerin interneti hizmetlerini kullanacak olan Büyükşehir Belediyesi ile HAVELSAN arasında protokol imzalandı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan teknolojik hamlelerle kurumsal verimliliği de en üst seviyeye çıkarıyor. Son birkaç yılda, 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri haline gelen ve mutfak gereçlerinden otomobillere kadar günlük nesnelerle internete bağlanmayı mümkün kılan Nesnelerin İnterneti, şehirlerin yaşanabilirliğini artırmak amacıyla öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de akıllı şehircilik faaliyetleri çerçevesinde tamamlanan Akıllı Şehircilik Strateji ve Eylem Planı çalışmalarının devamı niteliğinde olan Nesnelerin İnterneti platformunda altyapı çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı itibariyle yerli bir yazılım olan HAVELSAN Harmoni Nesnelerin İnterneti hizmetlerini kullanmaya karar verdi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait akıllı cihaz verilerinin akıllı haberleşme altyapıları kullanılarak toplanması, gerektiğinde şehrin paydaşları olan kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açılması ve sahadaki akıllı cihazların yönetilebilmesi hedefleniyor.

Tüm veriler tek çatı altında

Söz konusu işbirliğiyle ilgili protokol Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar arasında imzalandı. İmza törenine HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi ve HAVELSAN İş Geliştirme Uzmanı Tunç Taner de katıldı. Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu ile şehre ait tüm verilerin tek bir çatı altında toplanmasını hedeflediklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu işbirliği, belediye hizmetlerinin etkililiğinin iyileştirilmesi, verimliliğin artması, çeşitli haberleşme altyapılarının oluşturulması, saha ve akıllı cihaz bazlı kontrollerin otomatikleştirilmesi gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu işbirliğinin hayırlı olmasını ve şehrimize büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.