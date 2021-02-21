Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi'ne rekor başvuru

Osmangazi Belediyesi'nin dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi, rekora koşuyor. Şubat ayı sonunda Türkiye'nin en kapsamlı Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi'ni başlatacak olan Osmangazi Belediyesi, ilk haftada 10 bine yaklaşan başvuru ile bu alanda gerçekleştirilen en büyük organizasyona imza atmak üzere.

Ücretsiz, online, sertifikalı ve 5 haftalık 48 saatlik özel eğitim programı, büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin profesyonellerinden eğitim alma fırsatı sunan Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi'ne gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İstanbul'da maddi karşılığı oldukça yüksek olan özel eğitimi Bursalılar'a ücretsiz şekilde sunduklarını belirti. Teknoloji çağında özellikle depandemi sürecinin iş dünyası, yeni iş fırsatları, sosyal hayat, online ticaret, kişisel ve kurumsal markalaşma ve daha birçok değişimi öne çektiğine dikkat çeken Dündar, “Bursa, tüm özellikleri ve potansiyeli ile bir dünya şehri. Üreten bir şehir. Bursa'da her yaş, her meslek ve eğitim seviyesi fark etmeksizin dijital dünya önemli fırsatlar sunuyor. Oyunu izleyen değil oyun kuran bir şehir için katkı koymak istedik” şeklinde konuştu.

Özgür Deniz Aydın, Sezgi Karabaş ve Furkan Acarel gibi alanında önemli isimlerin katılacağı Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi, 5 hafta sonu 48 saat sürecek. Şubat ayı sonunda başlayacak eğitim sonunda kursiyerler sertifika sahibi olacak. Eğitime katılmak isteyenlerin http://osmangazi.bel.tr/tr/kurumsal/dijital-pazarlama-egitimi-basvuru-formu adresindeki formu doldurması gerekiyor.