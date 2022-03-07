Dikkat av sezonu kapandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2.Bölge Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde av sezonunun 6 Mart 2022 ile kapandığı duyuruldu. Yapılan duyuruda 6 Mart itibarı ile av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, bu dönemin biteceği Ağustos ayı ile birlikte av sezonunun yeniden açılacağı belirtildi. Ayrıca yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği bu zaman içerisinde, yaban hayvanlarının yaşama ortamlarında daha hassas hareket edilmesi, yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, görüldüğü ortamda olduğu gibi bırakılması, tabi dengenin korunması konusunda uyarıda bulunuldu.