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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola kontrolsüz çıkan araca motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola kontrolsüz çıkan araca motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.


Alınan bilgilere göre, Yenimahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde 16 KIY 23 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken sokaktan geri manevra yapmak istedi. Bu sırada dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araca karşı istikametten gelen M.Y'nin kullandığı motorize çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü arabanın üstünden diğer tarafa düştü. Yaralanan genç sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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