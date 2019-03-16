Dikkatsizlik az daha iki cana mal oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücü ve arkasında bulunan yolcu ölümden döndü.

Kaza Alanyurt Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Feyzullah Enver idaresindeki 16 ZS 034 plakalı araca, kontrolsüz bir şekilde dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Mert Öztürk'ün kullandığı 34 BG 408 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola fırlayarak yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Öztürk ve arkasında bulunan Alperen Bağbudar yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesin'e kaldırıldı.