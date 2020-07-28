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Dikkatsizlik sonucu duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilince, sokak üzerindeki bir evin duvarına çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan T.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. T.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle evin duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi.


Olay yerine gelen Trafik Şube Birimi ekipleri ise incelemelerde bulundu.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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