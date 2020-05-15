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Dilim dilim karpuza büyük ilgi

Bursa’da her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu.

Bursa'da her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaş parça kesilmiş dilim karpuz alıyor.


Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde satılmaya başlandı. Tezgahlarda dizilen karpuza vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kilosu 5 lira olması nedeniyle dilim karpuz alıyor. Dilim karpuz ise ortalama 20 liraya geliyor.


Karpuz satıcıları vatandaşların ilgisinin iyi olduğu söyleyerek, "Karpuz ve kavun piyasaya çıktı. İran'dan gelen karpuz da var Antalya'dan da fiyatı 5 lira, vatandaşların ilgisi güzel, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar meyveye yöneldi, şu anda dilim olarak satın alıyorlar ilerleyen günlerde fiyatlar düşer" diye konuştular.

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