Din görevlileri, İnegöl Belediyesinin misafiri oldu

İnegöl Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" doğrultusunda, İnegöl'de görev yapan din görevlileri için kahvaltı organizasyonu düzenledi.

İnegöl Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bu yıl özel bir organizasyona imza attı. Din görevlileri için, protokol üyelerinin de katıldığı bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İnegöl'de görev yapan tüm din görevlilerinin katıldığı program, Grand Mavi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Müftü İsmail Hatipoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş ile din görevlileri katıldı.

Kahvaltı sonrası selamlama konuşması yapan Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş, “1986 tarihinde Camiler Haftası olarak başlatılan bu hafta, 2003 tarihinden itibaren de Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak güncellenmek suretiyle kutlanıyor. İnşallah uzun yıllar daha kutlanmaya devam edecektir. Camilerimizin ve din görevlilerimizin bu topraklarda ne kadar hayati bir görev ifa ettiği, her birimizce malumdur. Özellikle yakın dönem içerisinde yaşamış olduğumuz o tecrübe, 15 Temmuz hadisesi bizlere gösterdi ki camilerimiz, din görevlilerimiz ve sahih doğru bilgi kaynağı olan bu vatan için, İslam dini için çok önemli bir konumdasınız. Bu gücümüzün ve bu önemin mutlaka farkına varmamız ve bu doğrultuda hayatımızı devam ettirmemiz gerek. Her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan vatan topraklarımızın tapusunun camilerimiz olduğunu, bu necip milletin birlik ve beraberliğinin teminatı ve harcının da din görevlileri olduğunu unutmadan, her zaman bu milletin önünde onları hakka ve doğruya çağıran, yanlışlarını uyaran büyük bir camianın müntesibiyiz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, “Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Emeğiniz ve çabanızın farkındayız. Sokakta baktığımız zaman insan gerçekten düşünüyor, bir yerde bir eksik var. Ama herkesin kendini bu manada sorgulaması lazım. Özellikle yargıya intikal eden hırsızlık, madde kullanımı gibi konular tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Bu ülkemizde ve şehrimizde de yaşanıyor. Birtakım dijitalleşme ve internetin getirdiği handikaplar da olduğunu düşünüyorum. Bunların etkilerinden arınmak, kurtulmak adına da herkese gayret ve çaba düşüyor. Sizler bu manada çok kıymetlisiniz. Rehberlik eden, mihmandarlık edenlersiniz. Mesai mefhumu olmayan bir görev sizinkisi” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Eren Arslan ise, “Din görevlilerimiz, devlet memuru sıfatıyla ülkenin en ücra noktasındaki belki de tek kamu görevlilerisiniz. Köylerde eskiden okullar açıktı, bugün pek çok köyde okullar öğrenci yetersizliğinden dolayı kapalı. Orada muhtarlarımızla birlikte devletimizin bayrağını dalgalandıran, temsil eden makamlar sizlersiniz. Böyle bir misyonunuz ve sorumluluğunuz var. 15 Temmuz gecesi camilerimizden okunan salalar bizleri, milletimizi bir araya getirdi ve bu ülkeye düşmanlık edenlere karşı dimdik durmamızı sağladı. Bunun yanında tabii ki dinimizi, inancımızı, örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi daha çocuk yaşta bizlere aşılayan sizlersiniz. Hepimizin cami tedrisatından geçmişliği var ve emin olun en kalıcı, en sağlam bilgiler o bilgiler” şeklinde konuştu.