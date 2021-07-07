Din görevlilerinden çevre hareketine tam destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile İlçe Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda din görevlilerine yönelik ‘Sıfır Atık' eğitimleri verildi. Din görevlilerine yönelik uygulanan eğitim programı Türkiye'de belediyeler arasında ilk olma özelliği taşırken din görevlileri çevre hareketine tam destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında yeni bir eğitim programı daha hayata geçirildi. Çevre bilincini arttırmak maksadıyla başlatılan ‘Sıfır Atık' eğitimleri online olarak verilirken 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin faaliyetlerinden geri dönüşüme, tasarruf ve israfın önlenmesi gibi bir çok konu ele alındı.

Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda din görevlilerinde farkındalık sağlanması hedefleniyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, daha önce de öğrencilerin bilinçlendirildiği kampanyanın sonucunda ‘Sıfır Atık' konusunda olumlu etkiler görmeye başladıklarını belirterek bu kez ilçede görev yapan din görevlilerinin bilgilendirildiğini ve bu sayede çevre hareketinin hızla büyüyeceğini söyledi.

Projenin yaygınlaştırılmasında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Başkan Kanar, “İlçedeki din görevlilerimiz sıfır atık konusunda edindikleri bilgileri ibadethanelerde, kurslarda, genç, yaşlı ve çocuklarımıza aktaracaklar” dedi.