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Dinamit olayında şok gelişme

Bursa’da define ararken dinamitlerin patlaması sonucu şelaleye düşen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa'da define ararken dinamitlerin patlaması sonucu şelaleye düşen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca bölgede gizlenmiş olarak bulunan 12 dinamit, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesinde bir kanyonda meydana gelmişti. Define arayan 2 kişi, dinamitlerin patlaması sonucu şelaleden aşağı düşerek yaralandı. 7 saatlik kurtarma operasyonun ardından Hastaneye kaldırılan Osman Ak ve İlhan Kaya 3 günlük tedavinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslar define aradıklarını kabul ederken, dinamitlerin ise kendilerine ait olmadığını iddia etti.


Daha 12 dinamidin bulunduğu alana gelen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, kanyondaki dinamitleri etkisiz hale getirdi. Bölgenin emniyetle hale gelmesinin ardından mahalleliler rahat bir nefes aldı.

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