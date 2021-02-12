Dinî külliye ibadete açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hem ibadet hem de dinî eğitim hizmeti verecek şekilde projelendirilen Dere Mahalle Kaymakam Mustafa Masatlı Külliyesi ibadete açıldı.

750 kişi kapasiteli ve 33 kubbeli dinî külliyenin açılışına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bürokratlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Dere Mahalle'de 1683 metrekare alan üzerine inşa edilen dinî yapı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan'ın Oş şehrine bağlı Özgen'de projelendirilen İmam Serahsî Külliyesi örnek alınarak yapıldı. Aynî yardımlar hariç 1.5 milyon TL'lik maliyetle hayata geçirilen proje Mustafakemalpaşa'nın en geniş dinî alanı olma hüviyetine sahip. 2017 yılında temeli atılan külliyede şadırvan, gasilhane, morg, kadın ve erkek lavabolarının yanı sıra 4-6 yaş arası çocuklar ve bayanlar için Kur'an-ı kerim kurs ve toplantı salonları mevcut. 40 metre minare yüksekliğine sahip caminin kubbelerinde bulunan 16 hilîl, tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil ediyor.