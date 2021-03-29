Bursa'da 'Diplomalı Börekçi' 3'ncü şubesini Millet Mahallesinde açtı.

Başta börek, unlu mamuller ve pasta çeşitleriyle insanların beğenisini kazanarak adından söz ettiren Diplomalı Börekçinin şube açılış törenine siyasetçiler, iş insanları sivil toplum örgütlerinin temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da istihdamın önemine dikkat çekerek, "Salgının henüz geçmediği ve sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Yıldız kardeşlerin, büyümeye devam etmesinin ayrı bir önemi var. Bu arkadaşları kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, dualarla kesilen kurdeleyle dükkan hizmete açıldı. Kalite ve lezzeti 'Diplomalı börekçi' markasıyla buluşturarak Millet mahallesinde 3'ncü şubesini açarak hizmet ağını genişletmeyi sürdüren Mehmet Yıldız ve kardeşi Ahmet Yıldız, tüm şubelerde aynı konsepti kullanılmasına özen gösteriyor. Özellikle salgın sürecinde hijyen ve kalitenin ön plana çıktığını vurgulayan Mehmet Yıldız, kaliteli malzeme kullanıldığında kaliteli ürünün ortaya çıktığını, bununda hizmete yansıdığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Kaliteli üretimle birlikte çeşitlilikte önem arz ediyor. Yani insanlar geldiğinde isteğini bulabilmeli. Biz bunu başardık. Börek var dediğimizde bunun kıymalısı, peynirlisi yada ıspanaklısını hazır hale getirip müşterimize sunuyoruz. Su böreğini yığma su böreği olarak üretiyoruz. Pasta bölümünde de diğer şubelerimizdeki gibi sunuyoruz. Pastanın da bir çok çeşidinin imalatını yapıyoruz. Yaş ve kuru pasataların yanı sıra spesiyal çeşitlerimiz, sütlü tatlılarımız, dilim pastalarımız, nişan, doğum ve özel gün pastalarımız gerçekten büyük ilgi görüyor. Ayıca şunu da açıkça ifade etmeliyim ki, bizim başarılı olmamızın en önemli sebebi üretimin tamamı kendi imalathanemizde kendi çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapıyor olmamızdır. Mutfaklarımız şeffaf ve gelen insanlara istedikleri zaman mutfağımızı açıyoruz."