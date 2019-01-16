Diplomalı Roman aday

Bursalı Ziraat Mühendisi Roman vatandaş Gökhan Tandı, AK Parti'den Osmangazi Belediye Meclisi üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

2019 yılı Mart ayında yapılacak mahallî seçimlerde meclis üyeliğine aday olan 35 yaşındaki Gökhan Tandı, Roman vatandaşların sesi olmak istiyor. Tandı, Romanların küçük yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmamaları, uyuşturucuyla tanışıp en güzel yıllarını cezaevlerinde geçirmemeleri için çalışacağını söyledi. Kendisine ait fabrikası olan Gökhan Tandı, İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuştu. Tandı, "Mühim bir meseleden bahsetmek istiyorum. Osmangazi ilçesinde binlerce Roman kitlesi var. Romanların da en büyük meselesi eğitim. Bizim toplumumuzda üniversite mezunu eğitimli insanlar erkeklerde binde dört, kadınlarda binde bir oranında. Türkiye genelinde ben o binde dörtlük bir kesimin içerisindeyim. Öncelikle benim adaylığa başvurma amacım, toplumla iç içe yaşayan Roman çocuklar. 10 yaşında eğitime son verip, genç yaşta potansiyel suçlu sıfatını alarak, o şekilde bir hayat yaşıyorlar. Bu yaşlarda kız ve erkek çocuklarda erken evlik başlıyor. Küçük yaşta bebekleri oluyor ya da cezaevlerine giriyorlar. Bu bence Türkiye'de oldukça büyük bir mesele. Bunun meydana gelmesinde en büyük sıkıntı tabii ki eğitim, fakat kendini geliştirip okuyan ve belirli mevkie ulaşan Roman vatandaşların rol model olmamasının da bunda payı var. O yaştaki çocuklara rol model olursa eğitimin ne kadar önemli olduğu daha rahat aşılanabilir" dedi.

"Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşların toplumdan uzaklaştırılarak gerekli istihdamın sağlanmaması da en büyük sıkıntımız" diyen Tandı, "Roman vatandaşlarımızın çoğu eğitimsiz olduğu için birçok yerde işe alınmıyor ve farklı bir gözle bakılıyor. Bazıları işe alınsa da, motivasyonu düşük şekilde ötekileştirildiği için işinde verimli olamıyor. Fakat bu süreçte bununla ilgili planlarımız ve projelerimiz var. Bunlara da meclis üyesi olduğumda yavaş yavaş başlamış olacağım. Roman vatandaşlarımızın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu herkes biliyor. Ama artık partilerin de içinde söz sahibi olmak istiyoruz. Bizlerin de içinde eğitimli insanlar, iş adamları bulunmakta. Bizden Bursa'da görev yapan, savcı, doktor, avukat, mühendis bir sürü insan var. Fakat kendilerini gün yüzüne çıkartmıyorlar. İşte ben bu algıları kırıp Bursa'da rol model olmak istiyorum" diye konuştu.