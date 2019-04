Direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçiren taksici önce bariyere ardından kadına çarptı

Bursa'da sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği taksi kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı sürücü hastaneye kaldırılırken demir bariyerin altında kalan kadının ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre 16 T 0336 plakalı ticari taksinin sürücüsü Mehmet Acar (59) Altıparmak istikametinden Heykel istikametine seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Zafer Plaza önüne geldiğinde taksinin kontrolünü kaybeden Acar yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durdu. O sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Kıymet Durmuş isimli kadında demir bariyerin altında kalarak yaralandı.

Kalp masajı ile hayata geri döndü

Vatandaşlar tarafından taksinin içerisinden çıkarılan Mehmet Acar'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Acar'a yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Kalp masajı ile hayata geri dönen taksici ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3. kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen talihsiz adama anjiyo yapıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Öte yandan devrilen demir bariyerin altında kalan Kıymet Durmuş ise ayağının kırıldığı bildirildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken yaşanan olay şehir kameraları tarafından da an be an görüntülendi.