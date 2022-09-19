Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı

Bursa'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarparak karşı yola uçtu. Yol kenarındaki ağaçları devirerek durabilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, İzmir Yolu Caddesi, Görükle istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Yaşar idaresindeki 16 R 6573 aracıyla hızla ilerlerken yol ayrımında dönmek istedi. Bu esnada otomobil kontrolünü kaybeden Yaşar, dönüşte bulunan refüje çarparak karşı yola fırladı. Ağaçları devirerek duran otomobili gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Öte yandan araçta bulunan alkol şişeleri kameraya yansırken, Yaşar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.