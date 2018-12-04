Direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz genç hayatını kaybetti

Bursa'da ehliyetsiz bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Mudanya Yolu üzeri Çağrışan Mevkisi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ünal Beşli (23) sabah saat 04.00 sıralarında 16 BZJ plakalı aracıyla Mudanya Yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç sürücü hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte defalarca takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.