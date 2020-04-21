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Direksiyon hakimiyetini kaybedince direğe çarparak durabildi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarparak durabildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarparak durabildi.


Kaza, dün gece saatlerinde Yeni Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Söğütalan yolunda ilerleyen 16 EEZ 61 plakalı araç sürücüsü Cem K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Olay yerindeki görgü tanıkları, aracın yol kenarındaki bulunan otlar nedeniyle kaza yaptığını iddia etti.


Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarındaki trafik levhasına sonra da elektrik direğine çarpan araç, yoldan çıkarak durdu. Olay yerine gelen acil 112 ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Cem K.'nın durumunun iyi olduğu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.


Kaza sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.

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