Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.
Gece geç saatlerde Mudanya Siteler Mahallesi eski Bursa yolu üzerinde F.T. yönetiminde 16 EC 496 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Çarpma sonunda 3 araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı yapan otomobil sürücüsü yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü F.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Mudanya Emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.