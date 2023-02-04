İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.


Gece geç saatlerde Mudanya Siteler Mahallesi eski Bursa yolu üzerinde F.T. yönetiminde 16 EC 496 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Çarpma sonunda 3 araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı yapan otomobil sürücüsü yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü F.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Mudanya Emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.