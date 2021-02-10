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Direksiyonda kriz geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Bursa’nın İnegöl İlçesinde seyir halindeyken direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil yol ortasındaki kaldırıma çarparak yan yattı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde seyir halindeyken direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil yol ortasındaki kaldırıma çarparak yan yattı. Kazda otomobilde bulunan 5 kişi ölümden dönerken Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı


Kaza Alanyurt İnegöl Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 60 YC 737 plakalı otomobilin sürücüsü Burak İ. İnegöl'e doğru seyir halindeyken direksiyon başında sara krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol ortasından bulunan kaldırıma çarptı ve ardından yan yattı. Kazayı görenler otomobildekilerin yardımına koştu. 4 yolcu kazayı yara almadan atlatırken sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Burak İ. ilk müdahalenin ardından 112 Ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı kamerada


Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın gelişi kaldırıma çarpıp yan yatması aracın içerisindekilerin dışarıya çıkmaları görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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