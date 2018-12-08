"Direksiyonüstü" trafik canavarı

Bursa'da seyir halindeyken dizüstü bilgisayarını kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafiğin yoğun saatlerinde çekilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Plakası alınamayan aracın sürücüsü faciaya davetiye çıkarttı Akşam saatlerinde seyir halindeyken bir yandan direksiyonu tutan erkek sürücü, diğer yandan da bilgisayar kullandı. O anlar yan şeritte seyreden araçtaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.