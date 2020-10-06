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Diriliş hayranlarının İngiltere'den Bursa'ya fetih yolculuğu

Bütün dünyanın gündeminde olan Diriliş Ertuğrul dizisi için İngiltere’den Türkiye’ye gelen 22 kişilik grup, Bursa ziyaretlerinde Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

Bütün dünyanın gündeminde olan Diriliş Ertuğrul dizisi için İngiltere'den Türkiye'ye gelen 22 kişilik grup, Bursa ziyaretlerinde Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.


Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliği ile kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Fetih Müzesi'nin son misafirleri, Osmanlı'nın kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranları oldu.


Misafirler, müzede ilk olarak Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu, daha sonra ise geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonlarını inceledi. Fetih gününün canlandırıldığı dev kubbe karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen grup, ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisi karşısında âdetâ büyülendi.


İngiltere'den gelen heyeti gezdiren turizm firması yetkilisi Hulusî Gülseren, tarihî dizelerde Bursa'nın başrol oynayabileceğini söyledi. Gülseren, “Diriliş Ertuğrul dizisinin yabancı dillere çevrilmesiyle yurt dışında hayran kitlesi hızlı bir şekilde oluşmaya başladı. Böylece yabancı turistin Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hem kubbesiyle hem de dizinin kostümlerinin yer aldığı sergisiyle grubumuzu ciddi anlamda büyüledi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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