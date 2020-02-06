İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diş fırçasına bantladığı jiletlerle sanığı öldürmek istedi

Bursa’da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına pusu kurmak isteyen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına pusu kurmak isteyen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında maktulün bir yakını cezaevi aracının yanına gizlenerek sanığa diş fırçasına bağladığı jiletlerle pusu kurmak istedi. Bursa adliyesinde görevli bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, park halindeki cezaevi araçlarının yanında gizlenmeye çalışan bir kişiyi gördü. Adliye Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler kontrolünde B.Ö. (19), diş fırçalarına bantlanmış jiletlerle yapılan kesici 3 aletle gözaltına alındı.


Şüpheli B.Ö'nün Sinan Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili davada, maktulün yakınlarından olduğu öğrenildi. Tutuklu sanık Ömer Dokuz'u (38) öldürmek için sabah saatlerinde duruşma salonu ile adliye çevresinde keşif yaptığı, daha sonra dışarıda-ray cihazlarında görüntülenmelerini engellemek için diş fırçalarına jiletleri koyarak sabitlediği öğrenildi. Binanın arka tarafında bulunan duvardan atlayıp cezaevi araçlarının park edildiği yere saklanan B.Ö'nün ifadesinde Ömer Dokuz'u öldürmek için plan yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. B.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayın geçmişi


12 Temmuz 2019'da Bursa Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki kafeteryada karşılaşan Sinan Özkan ile Ömer Dokuz arasında tartışma çıktı. Kafeteryadan ayrılan ikilinin tartışması büyüyünce Ömer Dokuz silahıyla Sinan Özkan'a ateş etti. Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah ise bir evin kümesinde bulunmuştu. Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.