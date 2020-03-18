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Diş hastanesinde tüm randevular iptal edildi

Bursa’da diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile hasta kabulünü durdurdu.

Bursa'da diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile hasta kabulünü durdurdu.


Bursa'da hangi hastanelerde randevuların süresiz iptal edildiği ile ilgili açıklama Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;


“Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Konu ile ilgili Bakanlığımızın almakta olduğu tedbirler kapsamında sağlık tesislerindeki yoğunluğun en aza indirilmesi önem arz ettiğinden;


Acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi amacıyla; Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile hastanelerimizde bulunan diş polikliniklerinden alınan, mevcut MHRS randevuları iptal edilmiştir. Yeni bir talimata kadar diş tedavileri için MHRS randevusu verilmeyecektir. Acil hizmetler ise 7/24 kesintisiz devam edecektir.”

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