Diş Hekimliği Fakültesi'nde yeni akademik dönem başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2021-2022 akademi yılı ve beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Törene katılan öğrencilere beyaz önlükleri üniversite yöneticileri tarafından giydirildi.

Eğitim-öğretimde ikinci akademik yılına başlayan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrencileri için açılık ve beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, 70 bini aşan öğrenci kapasitesi, akademik ve idari kadrosuyla birlikte Türkiye'nin en kalabalık 3 üniversitesinden birisi olduklarını vurguladı. Şehir ile bütünleşmiş, toplumun meselelerine çözüm arayan bir üniversite modeli oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversite tarihinde bu yıl ilk kez başvurduğumuz bir sıralama kuruluşunca gerekli değerlendirmeler yapıldı. Dünya sıralamasında 1200 ile 1300'lerde yer aldık. Sıralamamız iyi değil belki, ancak ilk kez başvuru yapan bir üniversite için kötü olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunun yanı sıra endüstri ve toplumla ilişkiler konusunda ise ilk kez başvuru yapmış olmamıza rağmen 740. sırada yer aldık. Demek ki 2,5 yıllık görev sürecimiz içerisinde oluşturduğumuz yönetim takımı ile üniversitemizi kampüs sınırları dışına çıkarmış ve dünya genelinde endüstri ve toplumla ilişkiler noktasında ilk bin üniversite arasına sokmuşuz. Gelişimimizi 6 ayda bir kez uyguladığımız memnuniyet anketlerinde de görüyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 45-46 seviyesinde olan öğrenci memnuniyet oranımız yüzde 60'lara çıktı. Hedefimiz bu oranı her yıl daha da yukarılara çıkartmaktır” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin 29 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu, fakat açılışının ancak 2020 yılında kendilerine kısmet olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Güney Marmara gibi bir bölgenin sağlık üssü konumuna gelmiş bir üniversitede 2020 yılına kadar diş hekimliği fakültesinin açılamamasını izah etmek çok kolay değil. Bizden önceki yöneticilerimiz bu işe el attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak işin gerçekleştirilmesi, takip edilmesi, akademik kadrosunun oluşturulması bizim dönemimizde oldu. Takım ruhu ile hareket edecek özel bir akademik kadro kurduk. Bunun yanı sıra bir de partner kurumumuz oldu. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi ile öğrencilerimizin pratik eğitimleri noktasında iş birliği yapıyoruz. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni dönem 75 yeni öğrenci ile başladı

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam ise ekip olarak bir önceki dönemi başarı ile tamamlamanın ve yeni döneme sıkıntısız bir şekilde başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. İlk eğitim-öğretim yılına 62 öğrenci ile başladıklarını hatırlatan Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam, “Bu yıl 75 yeni öğrencimiz daha aramıza katıldı. İkinci sınıf ve bu yıl yeni başlayan öğrencilerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde eğitimlere devam edeceğiz. Öğrenci odaklı bir fakülteyiz. Özgün bir eğitim modeline sahibiz. Bilim derslerinin yanı sıra, toplum ve insana yönelik değerler eğitimi dersler de veriyoruz” şeklinde konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam konuşmasına bir de müjde verdi. Dekan Sağlam, merkez kampüs binası içerisinde yer almasını arzu ettikleri fakülte binasının temelini 2021 yılı içerisinde atmayı hedeflediklerini açıkladı. Sağlam, “Öğrencilerimizin kampustaki kültür ile yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Kendimize ait bir fakülte ve hastane olması için canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda da ciddi mesafeler kat ettik. Bursa'da çok saygıdeğer iş insanları var. Onlardan yardım alıyoruz. Projelerimizi tamamladık. Eğer bir aksilik olmazsa, bu yıl bitmeden kepçeyi vurup inşaata başlayacağız. Buradan da böyle güzel bir müjdeyi hepinize vermek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Açılış töreninin ardından diş hekimliği mesleğinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Ertuğrul Sabah tarafından öğrencilere ilk ders verildi. Dersin sonunda üniversite yöneticileri tarafından törene katılan bütün öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.