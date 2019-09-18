Diş tedavisini erteleyen doktoru bıçaklayan genç adliyeye sevk edildi

Bursa'da dişi uyuşmadığı için tedavisini ileri bir tarihe erteleyen diş hekimini bıçaklayan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gencin ifadesinde, doktoru tedavisini ertelediği için bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde meydana geldi. Azı dişi ağrıdığı gerekçesiyle hastaneye giden 18 yaşındaki Mert D., diş hekimi Hamdi Gören'e giderek tedavi olmak istedi. Mert D. dişine 2 kere uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen uyuşmayınca Dt. Gören, tedaviyi ileri bir tarihe ertelemek istedi. Bunu duyan Mert D. sinirlerine hakim olamayarak Gören'i göğsünden bıçakladı. Dt. Gören tedavi altına alınırken, Mert D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk işlemleri için emniyete götürülen Mert D. buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mert D.'nin ifadesinde diş hekimini tedavisini ileri bir tarihe ertelediği için bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.