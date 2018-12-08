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Diva bu kıyafeti çok sevdi

Bülent Ersoy, Bursalı hayranlarına müzik ziyafeti verdi.

Diva'nın konserinde en çok dikkat çeken nokta ise, daha önce de birçok konserde giydiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti oldu.


Bülent Ersoy, önceki gece Bursa Joly Joker sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Konserde söylediği şarkılarla müzikseverlerin kulaklarının pasını silen Ersoy'a ilgi hayli yoğundu. Hayranları Bülent Ersoy'un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ersoy'un sahnesinde en çok dikkat çeken detay ise kıyafeti oldu. Ersoy, daha önce de birçok konserinde giydiği ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan kostümüyle sahneye çıktı. Abartılı sahne kostümleri ve makyajıyla bilinen Ersoy'un defalarca aynı kıyafeti giymesi ise ‘Diva bu kıyafeti sevdi' dedirtti.

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