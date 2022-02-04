Diyabet cinsel sıkıntılara sebep oluyor

Dr. Mete Kilciler, diyabetin cinsel sıkıntılara sebebiyet verdiğini söyledi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mete Kilciler, kişide güven eksikliği, aşırı sinirlilik gibi psikolojik sorunlara da yol açabilen cinsel hastalık hakkında bilgilendirmede bulundu. Kilciler, “Toplumumuzda sertleşme sorununun en sık sebebi şeker (diyabet) hastalığı, ikinci sık sebebi sigara içimi, üçüncü sık sebebi ise vücutta aşırı kilonun (obezite) olmasıdır. Yaşın ilerlemesi ise doğal sebeplerden birisidir. Hastalığın birçok tedavisi olmakla birlikte PRP (plasma reach platelet) veya diğer ismi ile P-SHOT tedavisinin yan etkisi olmayan, kalıcı ve etkili bir tedavi metodu vardır. PRP tedavisinde hastanın kolundan alınan kanındaki trombosit denilen hücreler ayrıştırılır. Bu hücreler vücutta tamir edici hücrelerdir. Vücuttaki hasarlı bölgelere iğne ile verildiğinde o bölgelerdeki hasar düzelir, o bölgede bir nevi gençleşme olur. Tıpta bu yüzden birçok alanda kullanılır. Ortopedistler eklem içerisine, cilt hekimleri ve plastik cerrahlar yüzdeki kırışıklıklara ve saçı dökülmeye başlayanlarda saçlı cilt altına, doğum çatlaklarına ve selülitlerin olduğu bölgelere enjekte ederler. Yani bu tedavi hastanın kendi kanından elde edilen bir nevi gençleştirme aşısıdır” şeklinde konuştu.

Sertleşmenin kan ile sağlandığını dile getiren Dr. Mete Kilciler, şöyle devam etti:

"Yaşlanma, sigara kullanımı ve aşırı kilo gibi sebeplerden dolayı cinsel bölgedeki fonksiyonları sağlayan damarlar, sinirler, kas dokuları bozulmaya başlar. Özellikle bu bölgedeki damar yapısının bozulması organın beslenme sorunlarına, organda hacim kaybına ve sonuçta fonksiyonunda da bozulmaya sebep olur. İşte PRP tedavisinin en önemli etkisi dokudaki büyüme faktörünü aktif hale getirerek damarlarda, adalelerde ve sinir dokularında yenileme sağlayarak o bölgeyi gençleştirmesidir. Bu tedavi ile fonksiyonlar düzelir daha iyi ve daha uzun bir sertleşme sağlanır.”

Tedaviye başlandığı zaman zarar veren etkenler ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu işaret eden Dr. Mete Kilciler, “Hasta sigara içiyorsa bırakmalı, şeker hastası ise tedavisine hemen başlanmalı ve bu yönde sıkı takip edilmeli, obez ise kilo vermesi gerekir. Çünkü cinsel fonksiyonların sağlıklı olması için vücudun sağlıklı olması gerekir. Sertleşme sorunlarında tedavinin başarı şansının yüksektir. Bu, hastanın yaşına, başka sağlık sorunlarının olup olmamasına, sigarayı bırakıp bırakmamasına ve kilosuna göre değişse de ortalama başarının yüzde 85'lerdedir" dedi.

PRP tedavisinde hastanın tedaviye başlar başlamaz faydasını görmeye başladığını ancak maksimum etkinin yaklaşık 1.5-2 ay sonra tam olarak başladığını vurgulayan Dr. Mete Kilciler, “Sertleşme sorununda P-SHOT tedavisini en az dört seans yapmak gerekir. Seanslar her gün yapılabildiği gibi birkaç gün ara ile veya haftada bir de yapılabilir. 3, 6 ve 9. aylarda duruma göre tek doz hatırlatma tedavisi yapılabilir. Tedavide iğne yapılacak alan sprey ile uyuşturulur bu yüzden hasta ağrı hissetmez” diye konuştu.

PRP tedavisi ayrıca eğrilik ve erken boşalma sorunlarına karşıda kullanıldığının altını çizen Dr. Mete Kilciler, “PRP tedavisi, erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme sorununda ve yukarıda bahsedilen diğer cinsel sorunlarda hiçbir yan etkisi olmayan, hastaneye yatırılmaya gerek duyulmayan, anestezi gerektirmeyen, cerrahi olmayan, ağrısız, günlük yapılacak işleri etkilemeyen, tedavi sonrası istirahat gerektirmeyen hayat kalitesini artıran en yeni ve etkili bir tedavi yöntemidir” dedi.