Diyabetlilerin yarısı hasta olduğunun farkında değil

Dr. Özen Öz Gül, diyabet hastalığının sadece 13 yıl içerisinde Türkiye'de yüzde 90 oranında artış gösterdiğine işaret ederek, “Bilhassa Bursa ve çevresinde yüzde 20'lere varan oranlarda diyabet görüldüğünü biliyoruz. Ancak bundan çok daha önemli olanı ise hastalarımızın yüzde 50'si hastalığının farkında değil” dedi.

BÜU Tıp Fakültesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde hastane poliklinik girişinde stant açtı. Hastaneye gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta ücretsiz muayene ve bilgilendirmeler yapıldı. Stantta hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Özen Öz Gül, dünyada ve Türkiye'de diyabetin gittikçe artan sıklıkta görüldüğünü söyledi. Türkiye'de yapılan çalışmalarda 13 yıllık zaman diliminde bu hastalığın yüzde 90 oranında artış gösterdiğinin altını çizen Doç. Dr. Özen Öz Gül; “Özellikle Bursa ve çevresinde yüzde 20'lere varan oranlarda diyabet görüldüğünü biliyoruz. Ancak bundan çok daha önemli olanı ise hastalarımızın yüzde 50'si hastalığının farkında değil. Çünkü bu hastalık bazen hiçbir bulgu vermeksizin ilerleyebilmektedir. 14 Kasım Dünya Diyabet gününde diyabet konusunda halkımızın farkındalığının arttırılması, erken tanı ve tedavinin öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Diyabetin hızlı bir şekilde yayılmasının ana nedeninin obezite olduğuna işaret eden Doç. Dr. Özen Öz Gül, şişmanlığın görülme sıklığının artışıyla bu hastalığın ortaya çıkma riskinin çok fazla olduğunu vurguladı. Gül, “Hepsi birbirini tetikler şekilde ilerliyor. Şişmanlık yaygınlaşıyor ve diyabet hastalığı ortaya çıkıyor. Peki, şişmanlık neden yayılıyor diye soracak olursanız; hareketsiz hayat şekli, gelişen teknoloji ile sedanter hayat ve dengesiz beslenme bunun en önemli nedenleri arasında sayılabilir. Bugün açtığımız stantta diyabet olduğunu bilmeyen hastalar için diyabet riski belirleme analizi yapıyoruz. Diyabet riski hafif, orta veya riskli çıkan hastaların parmak ucundan şeker ölçümü yapılıyor ve şeker hastası olup olmadıkları değerlendiriliyor. Şeker hastası veya gizli şeker hastalığı olduğu belirlenen kişilere de mutlaka aile hekimine başvurması konusunda uyarılar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Gün boyunca açık kalan stantta yüzlerce kişiye diyabet testi uygulandı. Hasta olduğu tespit edilen vatandaşlar, ilgili hekimliklere mutlaka başvurması konusunda bilgilendirildi.