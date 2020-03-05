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Diyanet-Sen'den Müftü Turan'a destek

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Bursa Müftüsü İzani Turan hakkındaki iddialarla alakalı açıklama yaptı.


Şube Başkanı Göleç, yaptığı açıklamada, "Birtakım çevrelerce Bursa İl Müftümüz İzani Turan hocamız hakkında yazılanlar, çizilenler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu hayal ürünü algı oluşturacak söylemler, ülke insanımızıkutlu yürüşünden geri çeviremeyecektir. Vatan, millet ve dininimiz söz konusu olduğunda bunların dışındaki her şeyi teferruat kabul edip, mesai mefhumu gözetmeksizin birlik, beraberlik ruhu ile çalışan ve bu değerleri sahiplenme uğruna güçlü bir irade ortaya koyan müftümüzün mânen ve maddeten, hukûken ve ahlâken yanındayız" dedi.

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