Diyanet-Sen'den öğrenci ve velilere seçmeli ders çağrısı

Diyanet-Sen Bursa 1'Nolu Şube Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşa Temsilcisi Mehmet Dede, 4 Ocakta başlayan seçmeli derslerin belirlenme işlemlerinin 22 Ocakta son bulacağını hatırlatarak, velilere ve öğrencilere çağrıda bulundu. Dede, “Kur'an-ı kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve temel dinî bilgiler derslerinin seçmeli ders olarak alınması çocuklarımızın yetiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.

Doğru yerde, doğru bilgi ve liyakatli görevlilerden seçmeli dersleri almak için ilgi gösterelim” dedi.

Seçmeli dersler konusunda tavsiyelerde bulunan Mehmet Dede, “ Çocuklarımızı Peygamber sevgisiyle yetiştirmenin sorumluluğunu duymalıyız” diyerek ailelere ve öğrencilere çağrıda bulunan Dede, seçmeli derslerin belirlenme işlemlerinin 22 Ocakta son bulacağını hatırlatarak, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı iyi birer insan, örnek birer Müslüman olarak yetiştirmek hepimizin gayesidir. Bu gayeye hizmet edecek önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve temel dinî bilgiler dersleri ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Yavrularımızın bu dersleri tercih etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. İyi ve faydalı bir neslin yetişmesi için doğru yerde, doğru bilgi ve liyâkatli görevliler aracılığıyla çocuklarımızın alacağı bu derslere önem vermemiz gerekir. Bugün birçok gencimizin teröre bulaşması, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu batağına sürüklenmesi, aile içi dramların baş aktörü olmasının en önemli sebeplerinden biri de dinî değerlerimizin onlara öğretilmemesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza doğruyu ve yanlışı göstermek, Allah korkusunu sînelerine yerleştirmek, yapacakları yanlışlıkların bedelinin ağır olacağını onlara öğretmek hepimiz için vazgeçilmez bir görevdir” diye konuştu.