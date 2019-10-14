Diyet yapanların tercihi Bursa kestane şekeri

Bursalı Kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme, Cardelion markası ile 5-9 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda organizasyonu olarak nitelendirilen Anuga 2019 Fuarı'nda yine büyük ilgi gördü.

10. yılını kutlayan ve iki senede bir düzenlenen Anuga Fuarı'nın gıda sektöründe hizmet verenler için güzel fırsat olduğunu dile getiren İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, ikinci kez katıldıkları fuarda Bursa kestane şekerini ve Bursa'yı bir kez daha tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Dünyadaki gıda sektörünün temsilcileriyle bağlantı kurmanın önemine değinen Mümin Akgün, “Bursa'ya özgü kestane şekerini dünyaya tanıtmak için fuardaki yerimizi aldık. Dünyanın önde gelen şekerleme ve gıda firmaları ile bağlantılar kurarak hem firmamızı hem de ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettik. Fuarda önemli görüşmeler yapmaya fırsat bulduk” dedi.

Bursa'da üretilen kestane şekerinin yoğun meyve tadı ve düşük şeker oranı ile özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler ve diyet yapanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de uluslararası fuarlara katılarak Bursa kestane şekerini dünyanın dört bir yanına yaymak istediklerini vurguladı. Özdemir, fuarda Avrupa ve Amerika'daki müşterileri ile daha sıcak ilişkiler kurmak ve yeni bağlantılar yapma fırsatı bulduklarını belirterek, “Türkiye'nin uluslararası fuarlarda daha fazla temsil edilmesi gerekiyor. İlka Şekerleme olarak Cardelion markamız ile 50 farklı ürün ile firmamızı temsil ediyoruz. Ayrıca Türkiye'yi ve Bursa'yı tanıtmış oluyoruz. Katıldığımız tüm fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da binlerce kestane şekerini ziyaretçilere ücretsiz dağıtarak özel bir tanıtım yapmış olduk ” dedi.

Öte yandan 1,1 trilyon avro ciro ile AB'nin en büyük imalat sektörünü oluşturan gıda ve içecek endüstrisi, en yeni ürünlerini Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda tanıtıyor. Almanya, Köln'de bu yıl 100'üncü yılını geride bırakan Anuga Fuarı'na bu yıl 106 ülkeden 5 bin 500 firma katıldı. Türkiye'den 315 firma, Bursa'dan da 20 dolayında firmanın stant açtığı fuarda Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük iştirâkçi ülke oldu.