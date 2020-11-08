Dizdar ailesinin acı günü

Bursa Haber Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar'ın annesi Meliha Dizdar, hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir tedavi gören Meliha Dizdar'ın cenaze töreni Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılındı. Cenaze törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, DEVA Partisi'nin Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, CHP İl Sekreteri, Turgut Özkan, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Aslan, Medicana Hastaneleri Genel Koordinatörü Özcan Akan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa Haber çalışanları ve sevenleri katıldı.