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D.J. White TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen 2.

06 boyundaki D.J. White'ı kadrosuna kattı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta2019-2020 sezonu takviye çalışmaları sürüyor. Mavi Yeşilliler, yeni sezon kadro yapılandırma çalışmaları kapsamında dış transferde Berk Uğurlu ve Devin Williams'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı uzun forvet Dewayne (D.J.) White Jr ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen 1986 doğumlu ve 2.06 boyundaki ABD'li oyuncu, süre aldığı 28 maçta 14.3 sayı-5 ribaund-1.4 asist ortalamaları ve yüzde 44.4 üçlük, yüzde 82.1 serbest atış isabet oranıyla oynamıştı.

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