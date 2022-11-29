Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Türkiye ile Mısır'ın yan yana gelmesi Yunanistan'ı rahatsız etti"

Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerinin gelişmesinin önünde hiçbir engel olmadığını belirten Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın ise Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahasını ihlal ettiğini söyledi. Yaycı, Türkiye ile Mısır'ın yan yana gelmesinin de Yunanistan'ı rahatsız ettiğini dile getirdi.

Bursa'da sanayici işadamlarıyla bir araya gelen Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mısır ve Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesiyle Doğu Akdeniz'deki ilişkilerin son derece olumlu şekilde ilerleyeceğini ifade eden Yaycı, "Senelerdir Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Özellikle bizim mavi vatanın Doğu Akdeniz parçası için Mısır ile ilişkilerin önemli olduğunu, Mısır ile ilişkilerin kötü olmasının Mısır'ın Yunanistan'a yaklaşmasına sebep olduğunu, Yunanistan'ın da bunu istismar ederek Türkiye karşıtı bir cephe kurduğunu dile getirmiştim. Bu Türkiye karşıtı cephenin kurulması, bizim Mısır ile tarihi bağlarımıza tamamen ters düşmektedir. Bizim Mısır ile akrabalık bağlarımız var. Memlükler, Kölemenler, Osmanlı, Selçuklu var. Bunların hepsi bizim tarihi bağlarımızı gösteriyor. Hem kültürel, hem de akrabalık bağlarımız var. Ayrıca din kardeşliğimiz de var. Ama Mısır gidiyor, Yunanistan ile işbirliği yapmak durumunda kalıyor. Yunanistan, aslında Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerinin bozulmasından istifade ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile el sıkıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise apar topar Mısır'a gitti. Yani Yunanistan, Mısır ile ilişkilerimizin düzelmesini asla istemiyor. Bu bile Mısır ile ilişkilerimizin neden gelişmesi gerektiğine dair basit bir göstergedir" diye konuştu.

"Türkiye ile Mısır'ın yan yana gelmesi Yunanistan'ı rahatsız etti"

22 Kasım 2022 tarihinde Katar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi görüşmesinin Yunanistan'ı harekete geçirdiğini belirten Yaycı, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Kahire'ye giderek denizde arama kurtarma anlaşması imzaladı. Gözden kaçmış olabilir. Yetkililerin ve kamuoyunun gündemine de getirmek gerekiyor. Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahasını ihlal ediyor. İhlal etmekle de kalmıyor, yok sayıyor. Yunanistan'ın Sevilla haritasının kabulü anlamına geliyor. O yüzden bu anlaşmanın iptal edilmesi konusunda Türkiye'nin gerekli girişimde bulunması, iptal edilmezse bile Türkiye'nin açıklamayla bu sözleşmeyi tanımadığını belirtmesi yerinde olur. Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerinin gelişmesinin önünde aslında hiçbir engel yoktur. Devletlerin uluslararası ilişkilerinin temel prensibi, devletlerin kalıcı dostluk ve düşmanlıkları yoktur. Devletlerin kalıcı menfaatleri vardır. Dolayısıyla menfaatimiz ne gerektiriyorsa, onu yapmak lazımdır. Zararın neresinden dönersek kardır. Keşke daha önce düzelmiş olsaydı" diye konuştu.

"Suriye ilişkilerinin düzelmesi KKTC, sığınmacılar ve Doğu Akdeniz'deki haklarımız için önemli"

Suriye ile olan ilişkilerin de düzelmesinin önemine değinen Yaycı, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'nin terörden arındırılması için Suriye yönetimi ile işbirliği yapmamız önemlidir. Bu ilişki mavi vatan açısından da önemlidir. Mavi vatandaki en savunduğumuz hususlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve onun güçlendirilmesidir. Hatırlanırsa, Suriye ile ilişkilerimiz iyiyken, Lazkiye ile Gazimağusa arasında feribot seferleri vardı. Yani KKTC'den bir yabancı devlete seferler yapılıyordu. Bu çok çok önemlidir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın pekiştirilmesi, KKTC'nin güçlendirilmesi açısından Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

"ABD ile Rusya'nın inadı kırıldı"

Suriye'nin kuzeyinin terörden arındırılması açısından Suriye rejiminin desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Yaycı, "Onunla da birlikte Adana Mutabakatı'nın da gündeme getirilip, tekrar hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. Üstelik, Türkiye'de ciddi bir sığınmacı sorununun olduğunu herkes kabul etmek zorundadır. Bu sorunu da çözebilmek için sığınmacıların kendi topraklarına dönebilmeleri için Suriye rejimi ile ilişkilerin düzeltilmesinin önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Suriye'de hava harekatıyla büyük bir inat kırılmıştır. ABD ile Rusya'nın inadı kırılmış, hava sahası Türkiye'ye açılmıştır. Hava sahası Türkiye'ye açıldıktan sonra terör odakları ve barınakları berhava edilmiştir. Bundan sonrası yapılması gerekilen, yumuşatılmış alanın karar harekatı ile iyice terörden ve teröristten arındırılması sığınmacıların topraklarının PKK'dan geri alınması, sığınmacıların rahatlıkla dönebilecekleri güvenli bölge oluşturulması için önemlidir. Kara harekatı Türkiye'nin güvenliği ve sığınmacıların ülkelerine dönmeleri açısından önemlidir. Türkiye kara harekatıyla meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının Suriye'nin kuzeyinden planlandığı net bir şekilde görülmektedir" dedi.